На Байконуре завершается подготовка к старту космического корабля "Союз МС-24"

Уже в пятницу экипаж из трех человек отправится на МКС

На дороге железной начинается дорога космическая. Ракету везут на стартовую площадку. Очень медленно, со скоростью пешехода, чья-то мечта о полете к звёздам становится реальностью. В космос впервые отправятся россиянин Николай Чуб и американский астронавт Лорел О'Хара. А вот для командира корабля, Олега Кононенко, предстоящий полет станет пятым по счету. Олег уже провел на орбите 736 суток, 18 часов и 43 минуты. Больше всех в мире из действующих космонавтов и астронавтов. 32 часа и 13 минут в открытом космосе.

Американка должна вернуться на землю в марте следующего года. А вот у наших космонавтов – экспедиция годовая. Рассчитана на 375 суток. По плану предстоит провести более 60 научных экспериментов, многие из которых являются этапами подготовки для полетов в дальний космос. Есть такие интересные, как изучение влияния многонационального экипажа на межличностные и межгрупповые взаимоотношения. Или исследование надежности профессиональной деятельности человека при длительном космическом полете. Во время выходов в открытый космос проведут осмотр МКС и исследование процессов коррозии внешней обшивки.

Сейчас ведется установка ракеты в стартовую систему. На ней нарисована чайка – эмблема Московского художественного театра имени Чехова. Начиная с этого полета, Роскосмос и МХТ ввели новую традицию: перед полетом экипаж будет смотреть не только фильм "Белое солнце пустыни", но и спектакль в театре. Первым была постановка по мотивам повести "Маленький принц" под названием "Не покидай свою планету". Очень символично.

Для себя члены экипажа выбрали позывной "Антарес". Так называется самая яркая звезда в созвездии Скорпиона. И хоть до нее экипаж корабля не долетит, все-таки нас разделяют 550 миллионов световых лет, путешествие все равно обещает быть ярким, как эта звезда. Запуск в пятницу.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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