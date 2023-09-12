Борьба за жизнь: зрители ТВЦ собирают средства на лечение 5-летнего Богдана Бурлаченко

Ребенку назначена срочная пересадка костного мозга

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 5-летнего Богдана Бурлаченко. У мальчика - первичный иммунодефицит. Ребенку назначена срочная пересадка костного мозга, но операция связана с высокими смертельными рисками. Чтобы организм смог ее перенести и восстановиться, необходима специальная терапия. Но лекарства очень дорогие - почти два миллиона рублей. У матери, которая воспитывает сына одна, таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Богдан готов бежать на улицу в любую минуту. Он гладит крошечной ручкой окно, даже целует его. Почти все свои пять лет мальчик провел в больничных палатах, борясь за жизнь. Мама старается отвлекать сына. Ласково объясняет: нужно дождаться, когда скроется солнце. Только тогда можно, не рискуя жизнью, поиграть на детской площадке.

От Богдана мама не отходит ни на шаг. Сильнейшие препараты, которые сейчас помогают поддерживать жизнь мальчика, требуют много ограничений. К любимой машинке мальчик сейчас не просто идет - бежит. Да, ноги не слушаются, и с координацией тяжело. Но ведь старается! Это счастье, говорит мама. Пусть и очень хрупкое.

Богдаша - так его ласково называют в семье - родился на три месяца раньше срока, не мог самостоятельно дышать. 56 дней на ИВЛ привели к серьезным осложнениям. И с ножками, и со зрением. В годик - тяжелая пневмония, реанимация, снова ИВЛ. Все свои дни рождения он встречал на больничной койке. Бывало, усядется рядом с любимой игрушкой - и поет. Сам себе.

Но к трем годам мальчик заметно окреп. Тогда, чтобы попасть в реабилитационный центр, ему сделали необходимую прививку - первую в его жизни. И случилось страшное. Богдану стало так плохо, что он не мог есть, пить и даже говорить. После УЗИ врачи сказали: мужайтесь, это абсцесс. Гнойное воспаление жизненно важных органов. Воспалений с каждым днем становилось все больше. После нескольких операций из маленькой станицы в Краснодарском крае Богдашу перевезли в Москву. Диагноз - первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Доктора единодушны: чтобы спасти жизнь мальчика, нужна срочная трансплантация костного мозга.

Близкие в отчаянии. Времени практически не осталось. Богдану срочно нужны лекарства: и при подготовке к самой пересадке, и во время восстановительного периода. Чтобы трансплантат прижился, ребенку необходима сложная сопроводительная терапия. Но стоят все необходимые препараты очень дорого. Почти два миллиона рублей.

Мама у Богдана сильная. Одна воспитывает троих детей. Старшие - дочка с сыном - сильно тоскуют, но стараются поддерживать каждый день. Богдан постоянно старается показать: ему для счастья много не нужно. Сам и белье может постирать, и завтрак приготовить. Он со всем справится! Несмотря ни на что.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Богдана Бурлаченко, программа 1779

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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