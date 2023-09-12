Путин назвал развитие Дальнего Востока стратегическим приоритетом для России

На территории региона будут построены новые заводы и предприятия

Увеличение темпов развития Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для страны. Об этом в ходе встречи с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

"Развитие Дальнего Востока - это абсолютный приоритет России, не мой приоритет и даже не правительства, а России в целом, на весь XXI век", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что власти продолжат развивать регион, поскольку именно Дальний Восток обладает не только "колоссальным" количеством ресурсов, но и "огромным населением". По его словам, профильные ведомства должны разработать план конкретных действия по максимизации добычи природных ископаемых из недр региона.

Он также добавил, что в ближайшее время на всей территории дальневосточного региона будут построены предприятия, специализирующиеся на переработке промышленного сырья. Иными словами, разработка месторождений должна приносить пользу местным жителям, обеспечивая их "постоянной работой", уточнил президент.

"Над этим мы и будем работать. Будем укреплять авиастроение, судостроение, будем заниматься развитием промышленности по самым разным направлениям", - заключил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу "Дальневосточная ипотека" до 2030 года. По словам российского лидера, несмотря на то, что изначально действие льготной программы было рассчитано до 2024 года, правительство приняло решение о продлении ипотеки из-за огромного спроса среди российских граждан.

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