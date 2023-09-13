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На конкурс "Это у нас семейное!" поданы более 60 тысяч заявок из десятков стран

11:56
  • среда
  • 13 сентября 2023

Конкурс является новым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Более 60 тысяч заявок из десятков стран поданы на российский конкурс "Это у нас семейное!". На пресс-конференции в Москве подвели итоги первой недели регистрации, передает "ТВ Центр".

Как отметили организаторы, участие в состязании - это возможность добиваться результатов, общаясь и проводя время вместе. Что вносит вклад в развитие традиционных семейных ценностей.

Конкурс является новым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Вы знаете, что президент не раз говорил о том, что, на его взгляд, одна из важнейших традиций и точек опоры для России - это семья. Семья это основа традиций, это основа воспитания, это основа силы и для каждого человека, и для страны в целом", - отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

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Конкурс "Это у нас семейное!"
Конкурс "Это у нас семейное!"
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