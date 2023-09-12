Названа предварительная причина аварийной посадки самолета под Новосибирском

Airbus A320 сел на пшеничном поле

Экстренная посадка самолета Airbus A320 рейса Сочи — Омск в Новосибирской области связана с отказом гидросистемы. К такому предварительному выводу пришли в транспортной прокуратуре, рассказали во вторник, 12 сентября, в правительстве региона.

Предполагается, что на фоне проблем с гидравликой у экипажа "возникли опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса", а не в конечном пункте назначения — в Омске.

Тем не менее, в результате пилотам пришлось сажать самолет в пшеничном полете, не дотянув до аэропорта. Пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".

Отказ одной из гидросистем лайнера подтвердил и генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает РИА Новости.

Пассажиров самолета автобусами доставили на железнодорожную станцию. В доме культуры села Убинское людей обеспечили горячим питанием, водой, зарядными устройствами для гаджетов.

Источник Telegram-канала Shot сообщил, что транспортировать Airbus A320 с поля, на которое он сел, невозможно, поэтому самолет распилят, как и аэробус, севший на кукурузном поле в Подмосковье четыре года назад.

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