Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Фармацевтика – одно из важнейших направлений столицы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" открылся научный центр разработки лекарств.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. За семь месяцев 2023 года выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"Специалисты в нем будут работать над импортозамещающими биопрепаратами для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний", - отметил он.

Преимущество центра состоит в том, что он неразрывно связан с уже действующим производством. Поэтому перенос разработанных технологий на заводские мощности займет минимум времени.

Мэр отметил, что для Москвы фармацевтика – одно из важнейших направлений, обеспечивающих импортозамещение и развитие высокотехнологичных производств.

"За семь месяцев 2023 года выпуск лекарств и медицинских материалов в столице вырос на 50,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года", – добавил градоначальник.

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