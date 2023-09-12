"Не наступайте на грабли": Путин призвал бизнесменов инвестировать капиталы в России

Предприниматели должны поддерживать масштабные и региональные проекты

Российские предприниматели должны вкладывать капиталы в отечественную экономику. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил политик, сразу после начала военной спецоперации на территории Украины российский бизнес столкнулся с "колоссальным прессингом" со стороны стран "коллективного" Запада.

"Я уже обращался к нашим предпринимателям. И хочу еще раз повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что представители малого и среднего бизнеса должны инвестировать капиталы не только в масштабные инфраструктурные проекты, но и в локальные программы, направленные на поддержку и развитие регионального туризма.

"Не наступайте дважды на одни и те же грабли!" – заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день сектор малого и среднего бизнеса в стране заметно увеличился. По словам главы правительства, несмотря на давление со стороны стран Запада, на данный момент численность таких компаний составляет порядка 6 млн.

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