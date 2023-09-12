ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров

10:38
  • вторник
  • 12 сентября 2023

На фоне санкций был разрушен ряд логистических цепочек

К настоящему времени практически восстановились логистические цепочки поставки товаров в Россию. Такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
Путин обвинил Запад в разрушении системы торговых и финансовых связей

Глава государства подчеркнул, что в сфере поставок товаров в Россию "все как-то так нормализовалось".

Путин отметил, что "это связано и с курсом национальной валюты в том числе", сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной военной операции на Украине и введения Западом санкций ряд зарубежных компаний прекратил работу на российском рынке. Были прекращены поставки в Россию ряда товаров, однако угрозы для потребителей это не представляет. В частности, специалисты не видят рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию препарата "Зепатир", предназначенного для больных гепатитом.

Во избежание дефицита товаров на российском рынке и обеспечения всех потребностей граждан в России был разрешен механизм параллельного импорта — ввоза товаров без разрешения правообладателя. В него, в частности, решили внести контактные линзы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Товары
Товары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.