Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров

На фоне санкций был разрушен ряд логистических цепочек

К настоящему времени практически восстановились логистические цепочки поставки товаров в Россию. Такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что в сфере поставок товаров в Россию "все как-то так нормализовалось".

Путин отметил, что "это связано и с курсом национальной валюты в том числе", сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной военной операции на Украине и введения Западом санкций ряд зарубежных компаний прекратил работу на российском рынке. Были прекращены поставки в Россию ряда товаров, однако угрозы для потребителей это не представляет. В частности, специалисты не видят рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию препарата "Зепатир", предназначенного для больных гепатитом.

Во избежание дефицита товаров на российском рынке и обеспечения всех потребностей граждан в России был разрешен механизм параллельного импорта — ввоза товаров без разрешения правообладателя. В него, в частности, решили внести контактные линзы.

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