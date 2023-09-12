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Путин предложил установить День воссоединения России и новых регионов

10:55
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Праздник результат волеизъявления миллионов людей

В Госдуму внесен проект об установлении 30 сентября Днем воссоединения России с новыми регионами - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Документ внес президент России Владимир Путин, текст размещен в думской базе данных.

В пояснительной записке сказано, что новый праздник связан с исторической общностью народов и является результатом волеизъявления миллионов людей.

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября Путин подписал договор о вхождении новых регионов в состав России.

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