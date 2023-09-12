Путин: Россия заработала вдвое больше, чем у нее заморозили

Запад утратил доверие Москвы

Москва уже заработала в два раза больше замороженных ранее золотовалютных резервов. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

"Да мы уже в два раза больше заработали", - заявил Путин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что такие недружественные действия стали "катализатором" разрушения партнерских отношений между Москвой и Западом. По его словам, американские и европейские политики "навсегда" утратили доверие России.

Ранее глава МИД Эстонии заявил, что страна первой среди участников ЕС "узаконит" конфискацию замороженных активов России. По словам главы внешнеполитического ведомства, Таллин планирует передать российские активы Киеву на восстановление украинской инфраструктуры, которая была уничтожена в результате боевых действий. Позднее журналисты издания The New York Times, ссылаясь на мнения аналитиков, подчеркнули, что такие действия стран "коллективного" Запада в отношении России являются "вопиющим актом" нарушения международного права.

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