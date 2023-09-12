ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия заработала вдвое больше, чем у нее заморозили

11:19
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Запад утратил доверие Москвы

Москва уже заработала в два раза больше замороженных ранее золотовалютных резервов. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

МИД Эстонии: Таллин первым в ЕС узаконит конфискацию российских активов
NYT: конфискация замороженных активов России создаст "опасный прецедент"

"Да мы уже в два раза больше заработали", - заявил Путин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что такие недружественные действия стали "катализатором" разрушения партнерских отношений между Москвой и Западом. По его словам, американские и европейские политики "навсегда" утратили доверие России.  

Ранее глава МИД Эстонии заявил, что страна первой среди участников ЕС "узаконит" конфискацию замороженных активов России. По словам главы внешнеполитического ведомства, Таллин планирует передать российские активы Киеву на восстановление украинской инфраструктуры, которая была уничтожена в результате боевых действий. Позднее журналисты издания The New York Times, ссылаясь на мнения аналитиков, подчеркнули, что такие действия стран "коллективного" Запада в отношении России являются "вопиющим актом" нарушения международного права.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.