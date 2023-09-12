Путин не увидел непреодолимых проблем с курсом рубля

Президент выступает на ВЭФ

Все факторы, оказывающие влияние на курс рубля, управляемы. Такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин.

Комментируя ситуацию с национальной валютой, российский лидер усомнился в том, что "здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности".

Путин пояснил, что "на первом этапе, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки импорта не были налажены, сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, а это значит, что иностранная валюта все больше востребована", сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны. Комментируя волатильность рубля, чиновник отметил, что "такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности".

Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева указывала, что повышенный спрос на валюту при увеличении импорта оказывает влияние на курс рубля, поэтому более сбалансированный бюджет помог бы стабилизировать национальную валюту.

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