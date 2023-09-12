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Путин исключил возможность деприватизации в России

11:17
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Президент выступает на ВЭФ

Никакой деприватизации в России не намечается и не будет. В этом во вторник, 12 сентября, заверил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства подтвердил, что прокуратура активно работает по различным направлениям и отдельным компаниям, расследуя экономические преступления, однако это не связано с деприватизацией.

Как подчеркнул Путин, "кошмарить никого не будут", сообщает РИА Новости.

В мае председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики, заявив, что "мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны".

В экономическом блоке правительства, напротив, многие поддерживают новую приватизацию в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идеи приватизации часто встают на повестке дня, однако вопросы ее рентабельности нужно обсуждать с экспертами.

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