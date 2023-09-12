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Путин об отъезде экс-главы "Роснано": он уже не Чубайс, а Мойша Израилевич

11:29
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Побег чиновника может быть связан с проблемами на работе

Президент России Владимир Путин прокомментировал отъезд из страны бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса.
У Кремля нет желания следить за судьбой Чубайса

Своим мнением глава государства поделился на полях Восточного экономического форма (ВЭФ). В настоящий момент Чубайс находится в Израиле.

"То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из Интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Чего он удрал?", - сказал Путин.

Президент предположил, что причиной для отъезда Чубайса стало расследование ситуации в "Роснано", в капитале которой выявлена "финансовая дыра". Ее размеры Путин уточнять отказался, но подчеркнул, что пока никаких уголовных дел по этому вопросу не возбуждалось.

"В Израиле даже перешел на нелегальное положение, нафига ему это нужно, я не знаю", - усмехнулся президент.

Экс-глава "Роснано" уехал из России в марте 2022 года после того, как Путин снял его с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Как заявил Дмитрий Песков, он уволился по собственному желанию.

Впоследствии Чубайс был замечен в Турции, Германии, Италии и Израиле. СМИ писали, что чиновник вместе с женой Авдотьей Смирновой оформляет израильское гражданство.

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