Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы

В районах Войковский и Коптево сразу несколько скверов объединили в единый прогулочный маршрут
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в текущем году. В личном блоге он рассказал о наиболее интересных проектах, которые реализованы в Северном административном округе.
Так, в районах Войковский и Коптево сразу несколько скверов объединили в единый прогулочный маршрут. Там появились новые детские и спортивные площадки.
В Восточном и Западном Дегунине также обустроили развлекательные пространства для детей. А в Савеловском районе на месте гаражей появилась зона отдыха.
Аналогичные работы провели в Ховрине и Молжаниновском районе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"