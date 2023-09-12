Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы

В районах Войковский и Коптево сразу несколько скверов объединили в единый прогулочный маршрут

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в текущем году. В личном блоге он рассказал о наиболее интересных проектах, которые реализованы в Северном административном округе.

Так, в районах Войковский и Коптево сразу несколько скверов объединили в единый прогулочный маршрут. Там появились новые детские и спортивные площадки.

В Восточном и Западном Дегунине также обустроили развлекательные пространства для детей. А в Савеловском районе на месте гаражей появилась зона отдыха.

Аналогичные работы провели в Ховрине и Молжаниновском районе.

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