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Путин оценил проект экономического коридора из Индии с участием США

11:41
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Россия только выиграет от такого сотрудничества

Создание экономического коридора из Индии при участии США приведет к увеличению экономического потенциала Москвы. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

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Как отметил политик, реализация данного проекта при участии американских партнеров окажет "благоприятное и полезное" влияние на экономический потенциал России. По мнению Путина, коридор из Индии является "отличным" логистическим проектом.

"Правда, американцы впрыгнули в этот поезд в последний момент, но для них я вообще не вижу большого смысла в этом проекте находиться", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что движение товаров по данному коридору будет способствовать увеличению капитализации проекта "Север-Юг". По его словам, несмотря на возможные политические разногласия при создании нового логистического коридора, Москва так или иначе заинтересована в скорейшем начале эксплуатации этого проекта.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал запуск экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа. Сразу после этого Белый дом обнародовал текст меморандума, в котором говорится, что Вашингтон является одним из участников этого проекта. 

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