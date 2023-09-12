Путин ушел от вопроса об участии в предстоящих выборах

Они должны состояться в 2024 году, но официально дата не оглашена

Говорить о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах можно будет лишь после оглашения их даты. Такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, российский лидер Владимир Путин.

Главу государства попросили прокомментировать возможность его участия в следующих выборах президента России.

Путин напомнил, что "у нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года", когда это произойдет — "тогда и поговорим", сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин объявит о своих планах на 2024 год после того, как будут названы сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства. Чиновник напомнил, что для президента главное — поддержка людей и возможность сделать для них больше.

Также в Кремле отмечали, что если предположить, что Владимир Путин пойдет на президентские выборы в качестве кандидата, составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.

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