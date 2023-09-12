Путин: украинские диверсанты планировали взрыв возле АЭС в России

Операцию курировали британцы

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ходе боестолкновения на российской территории захватили в плен диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Задача у них была подорвать ЛЭП у атомной электростанции с целью нарушить деятельность энергетической установки. И это не первая такая попытка", - отметил глава государства.

На допросе диверсанты признались, что их готовили инструкторы из Великобритании. Путин задался вопросом, а знают ли британские спецслужбы, чем занимаются их подопечные на Украине.

"Они вообще понимают, с чем играют? Они нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам и электростанциям?" - сказал президент.

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