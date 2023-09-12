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Путин: ВСУ за время контрнаступления потеряли 71 тысячу бойцов

12:17
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления составили 71 тысячу человек. Об этом во вторник, 12 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент России отметил, что "мы сейчас не будем (рассуждать) — провал, не провал", однако "результатов нет", зато "потери есть, большие". Помимо огромного количества убитых бойцов Украина потеряла 543 танка, почти 18 тысяч бронемашин разных классов.

При этом киевский режим продолжает насильственную мобилизацию, проводя одну волну за другой, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что за три месяца своего провального контрнаступления ВСУ потеряли свыше 66 тысяч бойцов, а также около 7,6 тысячи единиц военной техники.

Глава МИД Франции Катрин Колонна признавала, что подготовка ВС России к контрнаступлению Украины привела к провалу планов киевского режима. При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что, несмотря на "колоссальные" потери украинской армии в зоне военной спецоперации, руководство киевского режима не планирует останавливать ход контрнаступления.

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