ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал Маска выдающимся человеком

12:03
  • вторник
  • 12 сентября 2023

В достижениях предпринимателя есть заслуга Белого дома

Американский предприниматель Илон Маск является "выдающимся и талантливым" человеком. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке
CNN: Маск сорвал атаку ВСУ на российский флот в 2022 году

"Что касается Илона Маска. Он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что его достижения в космической отрасли признают ученые и эксперты со всего мира. По его словам, в достижениях Маска есть и "заслуга американского государства".

Он также добавил, что экономический потенциал и демократическая система США позволили основателю Tesla реализовать все свои "выдающиеся идеи".  

"Маск активный и талантливый бизнесмен", - заключил президент России.

Напомним, что накануне в СМИ начали появляться публикации, в которых описывалась история из автобиографии американского миллиардера Илона Маска. По данным новостного телеканала CNN, именно приказ Маска об отключении спутниковых систем Starlink в акватории Крыма предотвратил атаку ВСУ на корабль российского флота. Позднее на эту новость отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что обнародованные в биографии предпринимателя факты указывают на его "адекватность".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.