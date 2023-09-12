Путин назвал Маска выдающимся человеком

В достижениях предпринимателя есть заслуга Белого дома

Американский предприниматель Илон Маск является "выдающимся и талантливым" человеком. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается Илона Маска. Он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что его достижения в космической отрасли признают ученые и эксперты со всего мира. По его словам, в достижениях Маска есть и "заслуга американского государства".

Он также добавил, что экономический потенциал и демократическая система США позволили основателю Tesla реализовать все свои "выдающиеся идеи".

"Маск активный и талантливый бизнесмен", - заключил президент России.

Напомним, что накануне в СМИ начали появляться публикации, в которых описывалась история из автобиографии американского миллиардера Илона Маска. По данным новостного телеканала CNN, именно приказ Маска об отключении спутниковых систем Starlink в акватории Крыма предотвратил атаку ВСУ на корабль российского флота. Позднее на эту новость отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что обнародованные в биографии предпринимателя факты указывают на его "адекватность".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"