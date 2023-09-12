В Кремле заявили об участи Шойгу в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Отдельной встречи министров обороны не будет

Министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отдельной встречи министров обороны России и Северной Кореи не предполагается, передает РИА Новости.

"Министр обороны да, будет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на российской территории в "ближайшие дни". Конкретные дата и место пока не называются.

Утром 12 сентября Песков сообщил, что Ким Чен Ын уже прибыл в Россию. Он выехал на поезде их Пхеньяна 10 сентября. Это первая поездка северокорейского лидера в нашу страну за последние четыре года.

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