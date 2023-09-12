"Идут сознательно и добровольно": Путин назвал число принятых на службу по контракту граждан

270 тысяч человек подписали контракты с Минобороны России

За первые шесть месяцев текущего года порядка 270 человек добровольно подписали контракты на службу в Вооруженных силах. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

"За последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что российские мужчины идут подписывать контракты "сознательно и добровольно". По его словам, несмотря на вероятность получения "тяжелых ранений", они все равно продолжают приходить в военкоматы для защиты интересов Родины.

Он также добавил, что именно это и отличает российский народ от любого другого общества. Иными словами, ни в одном другом государстве не может возникнуть такое "беспрецедентное" количество добровольцев, пояснил Путин.

"Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет", - заключил президент России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года около 280 тысяч человек заключили контракты с Минобороны. По словам политика, большая часть из новых контрактников пребывали до этого в запасе.

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