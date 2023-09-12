ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Идут сознательно и добровольно": Путин назвал число принятых на службу по контракту граждан

12:35
  • вторник
  • 12 сентября 2023

270 тысяч человек подписали контракты с Минобороны России

За первые шесть месяцев текущего года порядка 270 человек добровольно подписали контракты на службу в Вооруженных силах. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Будущие контрактники рассказали о желании служить в зоне СВО
Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракты с Минобороны

"За последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что российские мужчины идут подписывать контракты "сознательно и добровольно". По его словам, несмотря на вероятность получения "тяжелых ранений", они все равно продолжают приходить в военкоматы для защиты интересов Родины.

Он также добавил, что именно это и отличает российский народ от любого другого общества. Иными словами, ни в одном другом государстве не может возникнуть такое "беспрецедентное" количество добровольцев, пояснил Путин.

"Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет", - заключил президент России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года около 280 тысяч человек заключили контракты с Минобороны. По словам политика, большая часть из новых контрактников пребывали до этого в запасе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.