Путин опроверг разворот в отношениях с Арменией

Однако остается ряд нерешенных вопросов

В российско-армянских отношениях нет никакого разворота. Такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин.

Политик, комментируя отношения Москвы и Еревана, указал, что "мы видим, понимаем, что происходит". Путин также подтвердил, что остается в контакте с главой правительства Армении Николом Пашиняном — "никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет".

При этом Путин напомнил, что в ситуации с Нагорным Карабахом положение кардинально изменилось после того, как руководство Армении официально признало суверенитет Баку над самопровозглашенным государством, хотя сохраняется ряд нерешенных вопросов, в том числе гуманитарных, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия была и будет близким союзником и партнером Армении. Спикер Кремля отметил, что у Москвы и Еревана могут быть проблемы, но решать их надо в рамках диалога.

Этому предшествовал вызов армянского посла в Москве в Министерство иностранных дел России для разъяснения причин ухудшения отношений между двумя странами. Российская сторона, высказав дипломату "жесткое предупреждение", тем не менее, выразила надежду на скорейшее урегулирование всех политических разногласий.

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