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Подоляк: у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал

13:06
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Они пытаются заработать на украинском кризисе

Стремление Индии и Китая поддержать Россию в противостоянии с Западом указывает на "слабый интеллектуальный потенциал" этих государств. Об этом в интервью газете "Новое издание" заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Как отметил политик, фундаментальная проблема Индии и Китая заключается в том, что власти этих стран "не анализируют" последствия от принятых ими же решений.

"Интеллектуальный потенциал этих стран слабый, к сожалению", - заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президентский советник подчеркнул, что Нью-Дели и Пекин пытаются "заработать" на конфликте на Украине. По его словам, аналогичные цели преследуют турецкие политики, у которых такие устремления являются чуть ли не их "национальной чертой".

"Красиво звучит? Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день ООН является "слабой и фиктивной" организацией. По его мнению, руководство межправительственного объединения на протяжении всего периода эскалации отношений между Киевом и Москвой занимает нейтральную позицию.

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