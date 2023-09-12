СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

Самолет сел на пшеничном поле

Нехватка топлива у самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний", предположительно, привела к принятию пилотами решения о посадке на грунт в Новосибирской области. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказал руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Алексей Александров.

Ведется расследование по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Пассажиры самолета не пострадали, с места посадки лайнера их доставили на железнодорожную станцию, а оттуда организовали отправку в Новосибирск и Омск, сообщает "Интерфакс".

Ранее в транспортной прокуратуре рассказали, что экстренная посадка самолета Airbus A320 рейса Сочи — Омск в Новосибирской области, предварительно, связана с отказом гидросистемы. Отказ одной из гидросистем лайнера подтвердил и генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"