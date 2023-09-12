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Отсидевший в американской тюрьме Виктор Бут стал депутатом

13:18
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Его избрали в заксобрание Ульяновской области

Виктор Бут по результатам единого дня голосования, состоявшегося в России 10 сентября, получил депутатский мандат. Об этом рассказали в избиркоме Ульяновской области, где баллотировался Бут.

Там уточнили, что Виктор Бут получает мандат по итогам выборов по партийному списку в законодательное собрание Ульяновской области, сообщает ТАСС.

Россиянин Виктор Бут провел в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. В 2022 году его обменяли на осужденную в России американку Бриттни Грайнер и вернули на родину.

В декабре 2022 года Виктор Бут вступил в ЛДПР, лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий лично вручил ему партийный билет, подчеркнув, что Виктор Бут — "сильный духом и мужественный человек".

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