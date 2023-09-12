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Пассажиров севшего в поле самолета отправили на специальном электропоезде в Омск

13:20
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Они прибудут примерно в 15:00 мск

Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск.
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До Омска следует специальный электропоезд, он прибудет в точку назначения примерно в 15:00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в РЖД. 

12 сентября самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющий полет из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в 180 километрах от Новосибирска. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет.

На борту находился 161 человек. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения давления.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной ЧП стал частичный отказ гидравлики.

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