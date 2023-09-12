Шольц появился на публике без повязки на глазу

Следы травмы полностью не ушли

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после травмы выступил на публике без черной повязки на глазу.

Политик произнес речь на международной мирной встрече католической Общины святого Эгидия во вторник, 12 сентября. На правом глазу канцлера виден синяк, передает РИА Новости.

В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом. Участие политика во всех запланированных мероприятиях пришлось отменить. Спустя два дня канцлер появился на публике с черной повязкой на правом глазу. Пиратский образ Шольца породил волну шуток в интернете.

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