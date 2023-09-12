Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Почти 600 человек теперь смогут заниматься здесь каждый день

Вот так маленькие спортсмены бегут на тренировку в новый комплекс: судя по огромному чемодану, который везет мама, мальчик - будущий хоккеист. А вот уже тренировка спортсменов постарше. Готовятся к предстоящему ледовому сражению. Арена отвечает всем современным стандартам, включая НХЛ. Ведь это не просто центр спорта, а академия, где дают шанс дотянуться до мечты. Тем более, когда она так близко.

"Молодые хоккеисты, когда играют на этом льду, они, конечно, выходя из данного комплекса, смотрят на большую "ВТБ Арену" и мечтают попасть в основной состав КХЛ", - отметил Виктор Адамов, председатель совета директоров компании-застройщика.

Теперь это их спортивный дом. Экскурсию проводят будущие чемпионы. Сегодня в гостях мэр. Вопросов у Сергея Собянина к детям много. Впечатления, эмоции.

С четырех, а то и с трех лет делают здесь свои первые шаги по льду эти юные спортсмены. Пока это их первый автограф от мэра Москвы. Впереди еще много встреч с именитыми спортсменами.

А в другом зале Сергея Собянина встречают футболисты. На трибуне, пожалуй, самое искреннее волнение – родители.

Гимнастический с трибунами до 400 мест, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола, вмещает более тысячи зрителей. Гигантская территория размером в восемь футбольных полей. В рамках реконструкции Центрального стадиона "Динамо" здание строили по индивидуальному проекту. Каждая часть изгибается. Две секции соединяет центральный атриум. С виду комплекс напоминает песочные часы.

Фото на память и пожелания успехов. Возможно, через несколько лет на этом фото можно будет узнать звезд мирового спорта совсем маленькими.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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