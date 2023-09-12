На ТТК завершили ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

Движение полностью не перекрывали

На Третьем транспортном кольце завершились работы, которые длились полтора года, - капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса.

Эта крупнейшая многоуровневая транспортная развязка была построена в начале нулевых. Теперь здесь обновили стены и потолки, заменили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, а также уложили новый асфальт.

Движение полностью не перекрывали, ограничения вводились временные, а теперь все полосы действуют в полном объеме.

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