Жильцам дома на западе Москвы оказался недоступен их собственный подъезд

У входной группы, как выяснилось, есть хозяин

Утро жители дома на Студенческой улице встретили под звуки строительной техники. Рабочие в буквальном смысле заделывали проход в подъезд. Как гласило объявление, подъезд этот, оказывается, и не является подъездом, а является частной собственностью.

Действий от собственника долго ждать не пришлось. По документам это его квартира, на практике - подъезд общего пользования. Местные жители уже не в первый раз проводят собрание. Главный вопрос - как попасть домой?

Теперь жильцам дома приходится заходить не через привычный подъезд, а через техническое помещение. Задача эта довольно трудная, особенно для мамы с коляской. Здесь высокие, неудобные ступени и вообще никак не оборудована входная группа. Правда, такие "мелочи" нового собственника мало волнуют. Мужчина приобрел квартиру на первом этаже еще год назад и уже начал обустройство всей территории, за которую он заплатил. Говорит, пространство в 85 квадратных метров никогда и не было в составе общедомового.

Жильцы уверены - ошибка с площадью могла произойти еще 40 лет назад, тогда входную группу перенесли, и она стала занимать часть территории нынешнего владельца. Общие метры при продаже перешли покупателю, и теперь решить вопрос мирно у жителей не получается. Приходится каждый день писать письма о помощи.

"В Мосжилинспекции действительно на контроле находится обращение граждан о продаже квартир на первых этажах с включением в состав этих помещений коридоров, используемых жителями. Если местными жителями будет инициирован судебный процесс, инспекция готова принять участие для защиты прав и интересов граждан", - заявил Владислав Мораш, замначальника Мосжилинспекции по ЗАО.

Однако, такая мера, может затянуть решение вопроса не на один год. Поэтому юристы советуют как можно раньше начать судебный процесс, а пока что использовать временные меры.

"Можно попробовать установить сервитут, то есть право прохода или какого-то доступа. То есть это такое ограниченное право собственности, когда жильцы могут пользоваться собственностью другого человека в своих целях", - объяснил адвокат Константин Ерохин.

А пока такого права нет, жители гадают, смогут ли они сегодня вернуться домой.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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