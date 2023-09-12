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В Москве открылась выставка, посвященная 150-летию архитектора Алексея Щусева

15:15
  • вторник
  • 12 сентября 2023

На экспозиции представлены графические работы, модели и макеты

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка, посвященная 150-летию архитектора Алексея Щусева.

Эксперты уверены, что именно его работы - такие разные - определили архитектурный облик Москвы. Казанский вокзал, Мавзолей Ленина, здание ФСБ на Лубянке, храм Марфо-Мариинской обители - это все и есть Щусев. Выставка же знакомит посетителей с ранним периодом творчества мастера, когда он был занят поисками нового стиля и переосмыслял народное искусство.

На экспозиции представлены графические работы, модели и макеты, помогающие понять, как менялось мировоззрение Щусева и что его вдохновляло.

"Есть специальные сделанные для выставки модели, которые демонстрируют не сами храмы, как это принято в архитектурных моделях, а демонстрируют ту пустоту, которая находится внутри. В этом пространстве нанесены росписи, поиски Щусева. Щусев довольно часто сам делал образцы росписи, которые потом передавались художнику в качестве технического задания", - рассказал куратор выставки, архитектор Юрий Аввакумов.

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Выставка архитектора Алексея Щусева
Выставка архитектора Алексея Щусева
Выставка архитектора Алексея Щусева
Выставка архитектора Алексея Щусева
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