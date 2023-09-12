В РАМТе из воспоминаний актеров собрали документальный спектакль

Родные стены, любимые вещи, незамысловатый быт

Зрители не сразу понимают, что уже начался спектакль. Актеры, кажется, затеяли душевный разговор, в который хочется вступить. Поэтому в зале улыбаются и кивают. Ведь многие помнят и те фарфоровые статуэтки, и нитки мулине, и магнитофоны. Откликается так много, ведь все это - живые воспоминания самых опытных актеров Российского академического молодежного театра. Это спектакль - вербатим, здесь нет сюжета в привычном понимании. Вроде бы на сцене не происходит ничего, и одновременно - разворачивается множество историй целой эпохи.

"Главная задача - создание картины мира, картины Родины через разные голоса. Мы рассчитываем на разных людей, на разный опыт", - говорит режиссер Марина Брусникина.

Не все актеры согласились на работу в этом спектакле. Ведь здесь мастера предстают перед зрителем настоящими, без грима и без масок. Звучат их голоса.

Алексей Блохин: "Я, например, делаю вид, что мне не страшно, очень искусно. На самом деле, я уже несколько дней думаю - Боже мой, Боже мой, как же мы выйдем со своим этим нытьем. Какие были занавесочки, торшерчики и слоники. И кому это будет нужно? Это опасный момент, волнительный".

Лариса Гребенщикова: "Пришлось меня отдать в интернат. А интернат - это было такое закрытое заведение. Пили, курили, ругались".

Владимир Василенко: "Будильников не помню совсем, вставали мы по заводским гудкам. Гудков было много, мы вставали каждый по своим".

Татьяна Шатилова: "Помню, что игрушек у меня не было, был пластилин и перья из подушки. И еще - огромный около подъезда боярышник".

Каждый из актеров рассказывает о сокровенном - и не всегда это про бедность и неустроенность. Жизнь была разная. Удивительная. Историй оказалось много, в спектакль вошла только часть самых ярких воспоминаний, которые дают поразительное ощущение объема, как в стихотворении Ивана Елагина "Здесь дом стоял", в честь которого и назван премьерный спектакль.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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