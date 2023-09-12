В Московском зоопарке открыли новый вольер для муравьеда Диего

Более 200 квадратных метров

В Московском зоопарке открыли новый вольер для гигантского муравьеда по имени Диего. Плавать, рыть и разрушать - ему там позволено всё.

Более 200 квадратных метров - вполне комфортно для молодого самца весом 48 килограммов. Вольер полностью переделали под запросы гиганта: не только трава и кустарники, но и особые деревья - ивы и манчжурский орех. В их тени Диего понравилось спать.

Даже развлечения предусмотрены! И не только несколько бассейнов. У муравьедов - страсть к разрушениям. В природе они постоянно что-то роют. Чтобы направить естественные процессы в безопасное русло, для Диего разместили искусственные термитники, трухлявые пни и прочую природную рухлядь.

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