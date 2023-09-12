Американские политики не жалеют украинцев ради достижения своих целей

Вашингтон пытается показать мировой общественности конкретные результаты на Украине в преддверии президентских выборов в США. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

"Вот у них выборный процесс начинается в ноябре, им во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что именно по этой причине американские кураторы киевского режима "подталкивают" командование ВСУ к продолжению наступательных действий в зоне военной спецоперации. По его словам, администрация действующего президента США готова "уничтожить сотни тысяч украинцев" ради переизбрания Джо Байдена в 2024 году.

"Им не жалко украинцев", - заключил он.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена о "готовности" Украины к возобновлению переговорного процесса с Россией является всего лишь попыткой Белого дома дезинформировать мировую общественность. По мнению политика, несмотря на подобного рода заявления, Вашингтон все еще настаивает на необходимости инициации мирного соглашения на условиях украинской стороны.

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