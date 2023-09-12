Клишас объяснил подготовку изменений закона о выборах президента России

Выборы должны пройти в 2024 году, но официально дата не назначена

В Совете Федерации ведется работа над точечной проработкой избирательного законодательства, но глобальные изменения в закон о выборах президента не планируются. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказал председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что в процессе участвует и Центральная избирательная комиссия. Поправки планируется провести в парламенте во время осенней сессии.

При этом подразумевается "точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики", при которой, в том числе, учитывают итоги прошедшего единого дня голосования, цитирует Клишаса ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин до этого уклонился от прямого ответа на вопрос о том, каковы перспективы его участия в следующих выборах главы государства. Он напомнил, что "у нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года", когда это произойдет — "тогда и поговорим".

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