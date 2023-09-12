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ВТО признала вред санкций против России для мировой экономики

14:02
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Они негативно влияют на все страны, включая их авторов

Экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Об этом говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой торговле за 2023 год, опубликованном во вторник, 12 сентября.
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Эксперты ВТО предупредили, что даже напряженность в двусторонней торговле может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой, сообщает РИА Новости.

По оценке российского лидера Владимира Путина, "в целом наши компании, предприятия, бизнес работают устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности" вопреки рестрикционным мерам западных государств.

В частности, российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя вполне уверенно, "несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения", подчеркивал президент.

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