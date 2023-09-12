Постпредство: таможенные службы ЕС могут начать изымать у россиян личные вещи

Европейские политики планируют запретить въезд гражданам России в страны союза

Новые ограничительные меры ЕК в отношении российских граждан указывают на стремление европейских политиков ограничить въезд россиян на территорию ЕС, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальный комментарий постоянного представительства России при Европейском союзе.

Напомним, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении очередного пакета рестрикций в отношении россиян. Согласно опубликованному на сайте ЕК документу, теперь российские граждане не могут въезжать на территорию Евросоюза на личном транспорте, который зарегистрирован в России.

"Ограничения нацелены на то, чтобы в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований в отношении граждан России фактически сделать им невозможным въезд в ЕС", - заявили в представительстве.

При этом российские дипломаты подчеркнули, что таможенные службы отдельных стран ЕС могут начать "изымать" у россиян личные вещи, включая компьютеры, телефоны и одежду.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что такие действия высокопоставленных политиков ЕС в отношении граждан России свидетельствуют о "процветании" идеологии расизма в ведущих странах Европы. По мнению парламентария, новые ограничительные меры, инициированные ЕК, противоречат базовым ценностям Европейского союза.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"