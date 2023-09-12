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Постпредство: таможенные службы ЕС могут начать изымать у россиян личные вещи

14:21
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Европейские политики планируют запретить въезд гражданам России в страны союза

Новые ограничительные меры ЕК в отношении российских граждан указывают на стремление европейских политиков ограничить въезд россиян на территорию ЕС, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальный комментарий постоянного представительства России при Европейском союзе.

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Напомним, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении очередного пакета рестрикций в отношении россиян. Согласно опубликованному на сайте ЕК документу, теперь российские граждане не могут въезжать на территорию Евросоюза на личном транспорте, который зарегистрирован в России.

"Ограничения нацелены на то, чтобы в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований в отношении граждан России фактически сделать им невозможным въезд в ЕС", - заявили в представительстве.

При этом российские дипломаты подчеркнули, что таможенные службы отдельных стран ЕС могут начать "изымать" у россиян личные вещи, включая компьютеры, телефоны и одежду.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что такие действия высокопоставленных политиков ЕС в отношении граждан России свидетельствуют о "процветании" идеологии расизма в ведущих странах Европы. По мнению парламентария, новые ограничительные меры, инициированные ЕК, противоречат базовым ценностям Европейского союза.  

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