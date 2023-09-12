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Финляндия отказалась выполнять антироссийскую рекомендацию ЕС

14:12
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Причины такого решения неизвестны

Власти Финляндии решили не исполнять рекомендацию Евросоюза, запрещающую российским туристам въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России.
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Об этом сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на МИД страны. Причины отказа не сообщаются.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", - сообщила руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара.

Ранее Еврокомиссия запретила россиянам ввозить на территорию Евросоюза зарегистрированные в России автомобили, телефоны, ноутбуки и другие предметы. Это решение вызвало недовольство не только у российских политиков, но и у европейских. Так, в частности, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что подобные меры свидетельствуют о процветании "идеологии расизма" в ЕС.

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