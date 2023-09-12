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Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 50%

14:22
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Меры профилактики и вакцинация по-прежнему актуальны

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за неделю с 4 по 10 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49,2%. Об этом рассказали во вторник, 12 сентября в оперативном штабе по борьбе с данным заболеванием.

За указанный период увеличение заболеваемости было зафиксировано в 65 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах — более значительное, чем в среднем по стране, сообщает "Интерфакс".

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что новый подтип коронавируса BA.2.86 "пирола" не представляет опасности, большинство россиян переболеет им бессимптомно или в виде легкой ОРВИ.

При этом главный санитарный врач России Анна Попова предупредила, что специалисты Роспотребнадзора ожидают вспышку гриппа средней интенсивности в стране в конце 2023 года.

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