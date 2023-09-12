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Путин: Ереван признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом

14:34
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Этот вопрос окончательно решен

Власти Армении фактически признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

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Напомним, что новый виток напряженности между Москвой и Ереваном возник после высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости создания новой организации по обеспечению "коллективной" безопасности в Восточном Закавказье. Как отметил армянский лидер, Ереван "вкусил горькие плоды", ориентируясь в данном вопросе исключительно на Кремль. Позднее на заявление главы правительства Армении отреагировали в МИД России, указав, что подобного рода высказывания могут привести к ухудшению армяно-российских отношений.   

"Армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что во время подготовки Пражского заявления правительство Армении даже успело зафиксировать этот факт на официальном документе. По его словам, теперь президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха "окончательно решен".

"И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха", - пояснил глава государства.

Он также добавил, что принятое армянским руководством решение о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана не может подлежать пересмотру.

"Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана", - заключил президент России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях Москвы и Еревана "нет никакого разворота". По словам российского лидера, министерства иностранных дел двух стран взаимодействуют почти каждый день для поддержания "стабильности и безопасности" в регионе.

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