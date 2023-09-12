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Собянин: Более 216 тыс. поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4

14:33
  • вторник
  • 12 сентября 2023

А за 3 дня работы — свыше полумиллиона

В первый рабочий день после запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров пассажиры совершили больше 216 тыс. поездок, а за первые три дня — свыше полумиллиона. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"D4 стал самой протяженной линией МЦД – 86 км. Новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы. Их жители получили возможность строить удобные маршруты, бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Время бесплатной пересадки на ряде маршрутов МЦД-4 увеличено с 90 до 120 минут. Мэр подчеркнул, что стоимость поездки снизилась примерно в три раза.

Всего на МЦД-4 расположено 36 станций. В будущем откроется еще две: "Беговая" и "Рижская". В итоге он пройдет через семь центральных вокзалов Москвы.

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