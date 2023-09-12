ВС России впервые уничтожили турецкую РСЗО T-122 в зоне СВО

На купянском направлении

Минобороны России впервые заявило об уничтожении реактивной системы залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya турецкого производства.

Система уничтожена в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении противник потерял гаубицу TRF1 производства Франции, две артиллерийские системы М777 производства США, а также еще шесть единиц различной техники и до 25 человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять турецкие РСЗО Т-122 Sakarya в мае 2023 года. Обломки снарядов были замечены после обстрела Ясиноватой в ДНР.

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