В августе Стокгольм уверял в отсутствии таких планов

Правительство Швеции собирается поручить шведскому Министерству обороны рассмотреть условия для передачи Украине истребителей Gripen. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказали информированные источники.

Как сообщает Sveriges Radio, Стокгольму предстоит изучить последствия передачи истребителей Киеву для обороноспособности Швеции и сроки замены передаваемых боевых самолетов для шведской армии.

Кроме того, на повестке остается вопрос обучения украинских военных летчиков работе на истребителях.

21 августа глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявлял, что власти Швеции работают в коалиции с другими странами Европы для обеспечения "летного потенциала" Украины, однако не собираются отправлять украинским военным истребители Gripen. Политик объяснял это тем, тем, что Швеция все еще не состоит в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем жалуется на то, что западные кураторы киевского режима значительно замедлили темпы поставок вооружений ВСУ. Политик заявил, что бездействие Вашингтона и Брюсселя может привести к "тотальному поражению" ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации.

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