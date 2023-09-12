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Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ

15:11
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Текущая ставка продержится в течение нескольких месяцев

Текущий уровень процентной ставки ЦБ России продлится в течение нескольких месяцев. Об в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Глава ВТБ: спекулянты на валютном рынке играют против рубля
Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12%

Напомним, что в середине августа Банк России экстренно поднял ключевую ставку до 12 процентов. По данным сотрудников регулятора, такое решение было принято на фоне роста инфляции в стране. Уточняется, что в последний раз ЦБ поднимал ставку в начале июля, тогда она выросла с 7,5% до 8,5%.

Как отметил экономист, уровень процентной ставки в 12 процентов – "не очень долга история". По мнению Грефа, на сегодняшний день Центробанк уже научился противостоять "инфляционным всплескам", которые периодически возникают из-за нестабильности глобального экономического сектора.

"Это долго не продлится. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как именно будет развиваться ситуация", - заявил Греф, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава денежно-кредитной организации подчеркнул, что в течение этого времени станет окончательно понятен эффект от принятых ранее стабилизационных мер. По его словам, сразу после "купирования" всех инфляционных последствий ЦБ приступит к "плавному" снижению процентной ставки.  

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что действия спекулянтов на фондовом рынке должны насторожить руководство Банка России. По мнению экономиста, именно такие действия играют против роста и благосостояния национальной валюты.

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