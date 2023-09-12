Грузия впервые примет участие в морской операции НАТО в статусе партнера

Речь идет о маневрах "Морской страж"

Сотрудники морской полиции Министерства внутренних дел Грузии примут участие в операции НАТО "Морской страж" в Средиземном море впервые в качестве операционного партнера альянса. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказали в пресс-службе грузинского ведомства.

Это первый случай в истории Грузии, когда грузинское подразделение подключается к проводимой под эгидой НАТО операции по морской безопасности в статусе операционного партнера.

Кроме того, Грузия стала первой страной-аспирантом, не являющейся членом НАТО, которая после прохождения четырехлетней программы признана военным блоком операционным партнером "Морского стража", сообщает РИА Новости.

11 сентября на территории Армении стартовали армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023). В Кремле заявили, что это вызывает настороженность и требует изучения.

Западные СМИ также писали, что государства — члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Предположительно, в них примут участие более 50 кораблей и около 41 тысячи военных.

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