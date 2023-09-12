ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузия впервые примет участие в морской операции НАТО в статусе партнера

15:03
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Речь идет о маневрах "Морской страж"

Сотрудники морской полиции Министерства внутренних дел Грузии примут участие в операции НАТО "Морской страж" в Средиземном море впервые в качестве операционного партнера альянса. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказали в пресс-службе грузинского ведомства.

Это первый случай в истории Грузии, когда грузинское подразделение подключается к проводимой под эгидой НАТО операции по морской безопасности в статусе операционного партнера.

Кроме того, Грузия стала первой страной-аспирантом, не являющейся членом НАТО, которая после прохождения четырехлетней программы признана военным блоком операционным партнером "Морского стража", сообщает РИА Новости.

11 сентября на территории Армении стартовали армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023). В Кремле заявили, что это вызывает настороженность и требует изучения.

Западные СМИ также писали, что государства — члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Предположительно, в них примут участие более 50 кораблей и около 41 тысячи военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Корабли НАТО
Корабли НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.