Украина не спешит возвращаться за стол переговоров

Чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. Такое заявление во вторник, 12 сентября, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил слова главы государства о том, что "мы не уходим от переговоров", поскольку "это наша официальная позиция".

Лавров также заявил в эфире "Россия-1", что отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой должна стать первым шагом для переговоров между Россией и Украиной.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что на Украине по-прежнему действует указ главы государства Владимира Зеленского, запрещающий мирные переговоры с Россией. Комментируя утверждения американских властей о том, что Киев якобы готов к переговорам, но Москва не изъявляет соответствующего желания, Путин предложил Соединенным Штатам отменить пресловутый указ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что на данный момент каких-либо предпосылок мирного урегулирования кризиса на Украине нет. Он также напомнил, что, несмотря на все "ухищрения" киевского режима в этом вопросе, Москва на протяжении всего конфликта выступала и продолжает выступать за возобновление переговорного процесса.

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