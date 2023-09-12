ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин Польши официально запретил ввоз украинского зерна

15:30
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Решение не изменит даже позиция Еврокомиссии

Зерно с Украины на территорию Польши ввозить запрещено: такое постановление приняло польское правительство. В кабмине подчеркнули, что запрет будет действовать независимо от того, какое решение по этому вопросу примет Еврокомиссия.

Sky News: Сунак и Зеленский обсудили меры по разблокированию зернового коридора
МИД России оценил новые предложения по зерновой сделке

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утром 12 сентября написал в соцсети "Х": польские власти не позволят, чтобы украинское зерно затопило страну. Он добавил, что готовится официальное оформление этой позиции в кабмине. Моравецкий подчеркнул, что границы не откроются, независимо от решения брюссельских чиновников. Украинское зерно не будет поступать в страну после 15 сентября.

Пять стран Евросоюза - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – в апреле запретили импорт сельхозпродукции с Украины. Запрет был приостановлен после решения Еврокомиссии установить до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур. Теперь пять стран требуют продления эмбарго до конца года, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украинское зерно
Украинское зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.