Кабмин Польши официально запретил ввоз украинского зерна

Решение не изменит даже позиция Еврокомиссии

Зерно с Украины на территорию Польши ввозить запрещено: такое постановление приняло польское правительство. В кабмине подчеркнули, что запрет будет действовать независимо от того, какое решение по этому вопросу примет Еврокомиссия.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утром 12 сентября написал в соцсети "Х": польские власти не позволят, чтобы украинское зерно затопило страну. Он добавил, что готовится официальное оформление этой позиции в кабмине. Моравецкий подчеркнул, что границы не откроются, независимо от решения брюссельских чиновников. Украинское зерно не будет поступать в страну после 15 сентября.

Пять стран Евросоюза - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – в апреле запретили импорт сельхозпродукции с Украины. Запрет был приостановлен после решения Еврокомиссии установить до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур. Теперь пять стран требуют продления эмбарго до конца года, передает ТАСС.

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