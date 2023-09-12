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МГИК: Выборы мэра Москвы официально состоялись

15:07
  • вторник
  • 12 сентября 2023

За Сергея Собянина проголосовали 76,39% москвичей

Московская городская избирательная комиссия утвердила результаты выборов мэра Москвы и признала их состоявшимися. Решение было принято в ходе заседания комиссии.

По словам главы МГИК Ольги Кирилловой, выборы мэра столицы прошли в обстановке высокой политической культуры, а кандидаты проявили высочайший уровень взаимного уважения и уважения избирателей.

Всего в выборах приняли участие 3325120 избирателей. Жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило.

"С полным основанием можем констатировать, что благодаря всем участникам и организаторам этих выборов, задачи, о которых мы говорили в этих стенах перед началом выборов, триада выборов мэра – легитимность, открытость и надежность – полностью реализованы", – добавила Кириллова.

По итогам выборов Сергей Собянин набрал 2499114 голосов, это составляет 76,39% голосов. Второе место на выборах мэра столицы занял депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов с 8,11% голосов. На третьем месте вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который набрал 5,61% голосов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 5,34% голосов, а первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев — 3,93% голосов.

 

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