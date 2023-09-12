Посетители стенда программы реновации в "Зарядье" написали более 200 "писем в будущее"

Стенд программы рассказывал о трансформации жилищного фонда в столице

Более 200 "писем в будущее" написали посетители стенда программы реновации на выставке "Москва 2030. Город для каждого", которая работала с 4 по 31 августа в зале "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума.

"Экспозиция была посвящена ключевым градостроительным и инфраструктурным проектам развития столицы. Один из стендов экспозиции был полностью посвящен реализации программы реновации. Посетители стенда могли написать "Письмо в будущее". Предложение оказалось востребованным", - сообщили пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Глава департамента Сергей Левкин пояснил, что стенд программы реновации в интерактивной форме рассказывал о трансформации жилищного фонда в столице.

"Посетители также могли заглянуть в уникальные "Портреты с секретом" и соприкоснуться с увлекательными историями москвичей через встроенный с обратной стороны монитор внутри каждого семейного портрета. Стенд "Реновация: строим будущее" стал связующим звеном между эпохами, благодаря которому при помощи продуманных деталей, расположенных на стенде, можно проследить историю поколений москвичей, а также изменений, происходящих в их жилище", – отметил Левкин.

Помимо программы реновации на выставке было представлено 10 крупнейших проектов, отражающих градостроительные достижения Москвы, а также перспективы, ожидающие столицу в ближайшие годы.

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