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"Угрозы терактов?": во Франции ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами

15:42
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Украинский президент угрожает ЕС терактами

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается запугать Европу терактами ради сохранения текущего уровня военной и финансовой помощи ВСУ. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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Напомним, что накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможной дестабилизации внутриполитической ситуации в ЕС и-за недовольства украинских беженцев сокращением военной и финансовой помощи ВСУ. По мнению Зеленского, критические заявления некоторых американских и европейских политиков в отношении Киева могут подтолкнуть находящихся в Европе граждан Украины к бунту.  

"Угрозы терактов?!" – написал Филиппо, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом французский политик подчеркнул, что, несмотря на угрозы президента Украины, лидеры ведущих стран ЕС продолжают бездействовать и "идти на поводу" у киевского режима.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления западных партнеров о поддержки Украины до "победного конца" не вызывают доверия. По мнению украинского лидера, западные страны в любой момент могут отвернуться от Киева.

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